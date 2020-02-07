+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

МНС поддержал Минтранс: Яндекс и Uber - такси со всеми вытекающими

Министерство по налогам и сборам поддержало позицию Минтранса о признании компании Uber ML B.V диспетчером такси, а автомобильных перевозчиков, являющихся партнерами и осуществляющих перевозки пассажиров под брендами «Яндекс. Такси» и Uber — перевозчиками такси.

Поэтому на них распространяются общие правила пассажирских перевозок, фрахта машин с экипажем, безналичных расчетов и приема наличных денег. Но если заказ производится через Интернет, а оплата — по безналу, можно обходиться без кассовых аппаратов, совмещенных с таксометром, уверяет МНС в письме от 22 января.
Источник: officelife
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru