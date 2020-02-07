МНС поддержал Минтранс: Яндекс и Uber - такси со всеми вытекающими
Министерство по налогам и сборам поддержало позицию Минтранса о признании компании Uber ML B.V диспетчером такси, а автомобильных перевозчиков, являющихся партнерами и осуществляющих перевозки пассажиров под брендами «Яндекс. Такси» и Uber — перевозчиками такси.
Поэтому на них распространяются общие правила пассажирских перевозок, фрахта машин с экипажем, безналичных расчетов и приема наличных денег. Но если заказ производится через Интернет, а оплата — по безналу, можно обходиться без кассовых аппаратов, совмещенных с таксометром, уверяет МНС в письме от 22 января.
Источник: officelife
17:04 07/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.