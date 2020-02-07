МНС поддержал Минтранс: Яндекс и Uber - такси со всеми вытекающими

Поэтому на них распространяются общие правила пассажирских перевозок, фрахта машин с экипажем, безналичных расчетов и приема наличных денег. Но если заказ производится через Интернет, а оплата — по безналу, можно обходиться без кассовых аппаратов, совмещенных с таксометром, уверяет МНС в письме от 22 января.



