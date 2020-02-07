Михаила Гуцериева. Как напоминает reform.by , до сих пор в Беларусь сырье на таких условиях поставляли только участники холдинга «Сафмар»





Новым поставщиком может стать «УДС нефть». Компания ведет добычу в Удмуртии. Она является частью холдинга UDS group, работающего по 12 направлениям — от строительства до добычи и продажи нефти, золота, ресторанного бизнеса.





Правда, по информации канала, «УДС нефть» предлагает включить в экспортный график 20 тыс. т на февраль.





Всего компания добывает около 600 тыс. т нефти в год и может экспортировать не более половины добычи, или около 300 тыс. т в год, а Беларуси для полной загрузки обоих НПЗ надо 2 млн тонн в месяц.





Кстати, по инфомации того же телеграм-канала, "Татнефть", ранее подавшая заявку на экспорт 80 тыс. тонн для поставки на белорусские НПЗ, сняла данную заявку. С чем это связано, неизвестно.



