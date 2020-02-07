Беларусь увеличила поставки бензина в Украину

«В январе 2020 года Беларусь нарастила поставки бензинов на Украину на 6%, до 54 тыс. тонн, по сравнению с декабрем 2019 года (50,7 тыс. тонн)», — говорится в публикации.





Отмечается, что поставки белорусского бензина на украинский рынок в первый месяц 2020 года выросли, несмотря на четырехкратное снижение поставок российского сырья на местные НПЗ. При этом издание подчеркнуло, что отгрузки бензинов в январе на Украину осуществлялись только с Мозырского НПЗ.



