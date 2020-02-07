Американец взлетел до максимума за 13 месяцев, а европеец — до максимума за 10 месяцев. Валютная корзина обновила исторический максимум, подорожав на 0,11%.





За текущую неделю её стоимость выросла на 1,42%. Это в 9 раз больше, чем было по итогам января.





Курс доллара вырос сразу на 0,0147 BYN до 2,1762 BYN/USD. Если вчера доллар находился на максимуме за 356 дней, то сегодня он взлетел на максимум за 400 дней.





За первую неделю февраля стоимость американской валюты выросла на 0,0382 BYN. Это больше, чем было за весь январь. Напомним, что по итогам января доллар подорожал на 0,0295 BYN.





За последнее десять торгов ослабление доллара было зафиксировано лишь однажды и всего на 0,0003 BYN. Суммарный рост за это время составил 0,0632 BYN.





Кус евро поднялся на 0,0072 BYN до 2,3857 BYN/EUR. Стоимость евро выросла до максимума за 303 дня.





Европейская валюта за последние 10 торгов подорожала на 0,0518 BYN. Больше половины этого роста пришлось на первую неделю февраля, за время которой евро вырос в цене на 0,0288 BYN. Напомним, что по итогам января евро подешевел на 0,0068 BYN.





Курс российского рубля упал на 0,0116 BYN до 3,4269 BYN/100 RUB, покинув максимум за 17 дней.





За предыдущие три дня стоимость сотни российских рублей подскочила на 0,0759 BYN, а по итогам недели рост составил 0,0412 BYN.





Итоги первой недели февраля на валютном рынке Беларуси

Неудачно завершилась неделя для белорусского рубля, он девальвировался ко всем валютам





курс доллара подскочил на 1,79% (+0,0382 BYN);

курс евро вырос 1,22% (+0,0288 BYN);

курс российского рубля поднялся на 1,22% (+0,0412 BYN);

стоимость корзины валют увеличилась на 1,42%.





Центробанк России

Российский рубль прервал серию из трёх последовательных укреплений к доллару и евро. Сегодня ЦБРФ принял решение значительно девальвировать российский рубль расчётами на завтра.





Официальный курс доллара на завтра подскочил на 0,67 рубля до 63,4720 RUB/USD.





Официальный курс евро Центробанка России на завтра вырос на 0,55 рубля до 69,6288 RUB/EUR.





Напомним, что 4 февраля официальные курсы доллара и евро были максимальными за два месяца.