Откуда пришла к нам эта «Табакерка»? Кто разрешил ставить их где попало, кому это выгодно?





Деньги решают все?





Табачный бизнес, как и алкогольный, считается одним из высокоприбыльных. В то же время курение негативно сказывается на здоровье людей. Поэтому производство и реализация табачных изделий находятся под жестким контролем государства. В Беларуси «табачными делами» занималось управление делами президента.





В декабре 2017 года стало известно, что на основании президентского указа частная компания «Энерго-Оил» получила исключительное право на розничную и оптовую торговлю табачными изделиями, в том числе продукцией Гродненской табачной фабрики.





В ее распоряжение был выделен земельный участок на окраине Минска под строительство новой табачной фабрики. Хозяином табачной империи оказался белорусский бизнесмен Алексей Олексин.





После этого сеть киосков «Табакерка» начала шествие по регионам Беларуси. Сначала — в областных центрах, потом — в крупных городах. И вот они появились в Минске. Несмотря на протесты жителей, «Табакерки» разместились рядом с остановками общественного транспорта. Кроме табачных изделий, в них продаются иные товары, в том числе жевательные резинки, кофе, чипсы, семечки, батарейки, зажигалки, шоколад.









Кому выгодно





Из интернета известно, что от продажи табачных изделий в бюджет ежегодно поступает около 1 миллиарда рублей. По всей видимости, власти посчитали, что не столь важно, каким образом и от кого будут поступать деньги в казну. Главное — не просчитаться. Следствием протекционистской политики стала поддержка размещения киосков сети «Табакерка» со стороны местных властей, что вызывало недовольство многих горожан.





В какой-то мере был призван подсластить пилюлю «антитабачный декрет», вступивший в силу с 27 июля прошлого года. Он установил ряд запретов и ограничений в отношении курения, повысил штрафы за курение в неположенных местах. Тем не менее декрет не смог остановить массовую экспансию «Табакерок».





По данным Всемирной организации здравоохранения, Беларусь входит в десятку самых курящих стран мира. Причем наблюдается тенденция роста продаж табачных изделий. Табак становится своего рода наркотиком. Согласно соцопросам, в Беларуси курильщиком является, как минимум, каждый четвертый старше 16 лет. Все шире приобщаются к табачному зелью девушки и женщины.





Белорусские врачи связывают с курением около 20 тысяч смертей в год. Это сопоставимо с числом жителей таких городов, как Дзержинск, Лунинец, Поставы.





Результаты вскрытия свидетельствуют, что курильщики часто умирают от рака легких, пищевода, гортани, полости рта. Также установлено, что у курящих людей чаще возникают другие злокачественные опухоли. В целом курильщики живут на 10—15 лет меньше, чем люди, ведущие здоровый образ жизни.





Что можно предпринять?





В соответствии со ст.45 Конституции гражданам Беларуси гарантируется право на охрану здоровья, в том числе через оздоровление окружающей среды. Данное право конкретизируется в законе «О здравоохранении» от 18 июня 1993 года (с изм. и доп.). На правительство возлагается обязанность разработки государственной программы в области здравоохранения, а на министерство здравоохранения — проведение такой политики (ст.8).









Действует государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь», утвержденная постановлением правительства от 14 марта 2016 года №200. В ее развитие был намечен ряд мероприятий.





Очевидно, что создание разветвленной сети «Табакерок» не согласуется с политикой, направленной на охрану здоровья населения. Наоборот, такой бизнес следует признать антинародным, циничным и опасным для демографической ситуации.





Одной из мер, направленных на уменьшение засилья «Табакерок» на улицах городов, могла бы стать проверка на предмет соответствия Конституции и законам Республики Беларусь президентского указа, которым были предоставлены беспрецедентные права на деятельность в сфере табачного бизнеса компании «Энерго-Оил».





По действующему законодательству инициативу в постановке данного вопроса могут проявить депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, правительство, Верховный суд. Граждане могут ставить такой вопрос перед указанными субъектами.





Однако, как показывает практика, уполномоченные субъекты не считают обязательным переадресовывать обращения граждан в Конституционный суд.





Можно также попробовать напрямую обращаться к главе государства с просьбой разобраться в ситуации и остановить одурманивание народа через развитие табачного бизнеса. Между тем предыдущие обращения жителей ряда регионов против распространения сети «Табакерок» были оставлены органами власти без внимания.





Следует иметь в виду, что на территории Минска размещение киосков мелкой торговли в центральной части города и основных магистралей, начиная с января 2002 года, фактически запрещено (кроме киосков «Белсоюзпечати», «Белпочты», «Минсктранса»).





Однако «Табакеркам» удалось каким-то неведомым образом преодолеть запреты Мингорисполкома. Здесь что-то не так, и можно требовать разбирательства, в том числе при помощи депутатов Минского городского совета.





В соответствии с нормами Избирательного кодекса вопрос об экспансии сети «Табакерок» может стать поводом для проведения местного референдума. При этом инициативу должны поддержать не менее 10% избирателей, проживающих на территории Минска.





Однако пролоббировать референдум непросто, поскольку установлено множество бюрократических препон (ст.ст.125-128 Избирательного кодекса).





Что же делать? Реальных вариантов два: либо протестовать, либо игнорировать. Мне как стороннику здорового образа жизни больше нравится вариант с игнорированием этих серых киосков. А курильщиков призываю отказаться от пагубной привычки и заняться физкультурой и творчеством.









Как стало известно, с 1 февраля сигареты опять подорожали. При этом на табачный рынок Беларуси выходит новый субъект — компания «Интер Тобакко». Она получила право не только производить табачные изделия, но и импортировать их в Беларусь. Владелец компании тот же, что и компании «Энерго-Оил».







