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Банк России снизил ключевую ставку до 6%

Банк России на первом в этом году заседании снизил ключевую ставку шестой раз подряд - до 6%, сообщил регулятор.

При этом ЦБ РФ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, передает ТАСС 
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