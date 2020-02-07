Банк России снизил ключевую ставку до 6%
Банк России на первом в этом году заседании снизил ключевую ставку шестой раз подряд - до 6%, сообщил регулятор.
При этом ЦБ РФ допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, передает ТАСС
13:34 07/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.