Миссия МВФ будет работать в Минске в марте

"Обзорную миссию возглавит глава миссии МВФ в Беларуси Жак Миньян. Традиционно планируются встречи и дискуссии о текущей экономической политике в правительстве, Национальном банке, банках, а также диалог с экспертным сообществом", - отметили в представительстве.





Предыдущая обзорная миссия МВФ состоялась в ноябре 2018 года. В конце октября под руководством Жака Миньяна в Беларуси работала плановая миссия МВФ по оценке экономической ситуации в Беларуси.





Ранее сообщалось, что в октябрьском обзоре мировой экономики (WEO) МВФ резко ухудшил прогноз по росту белорусской экономики в 2020 году и снизил его до 0,3% с 2,2%, которые прогнозировались ранее.





Напомним, в конце 2019 года представители властей заявляли о заинтересованности в привлечении нового финансирования от МВФ. Так, Максим Ермолович сообщил, что у Минска есть база для переговоров с МВФ по новой кредитной программе, однако возможность ее реализации зависит от политического решения о скорости реформ, которые проводятся в Беларуси.





"Повестка изменений требует определенных ресурсов. Все зависит от темпов изменений, и это определит стоимость мер поддержки", - сказал в конце октября министр, подчеркнув принципиальную важность снижения социальных рисков.









Беларусь является членом МВФ с 1992 года. Минск в 2009-2010 годах реализовал программу МВФ stand by, получив кредитные ресурсы на $3,46 млрд.





Сотрудничество Беларуси с МВФ в настоящее время ограничено техническими консультациями. Минск в течение 2016-2017 годов вел переговоры с МВФ о возобновлении кредитного сотрудничества, но затем переговоры были прекращены из-за разногласий, по структурным реформам экономики, в первую очередь, госпредприятий.



