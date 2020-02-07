EPAM купила Deltix

Deltix названа ведущим поставщиком программного обеспечения для количественных исследований, алгоритмической торговли.





EPAM рассчитывает усилить свое предложение в сфере аналитики данных в реальном времени для финансового сектора.





Клиентами Deltix являются хедж-фонды, трейдеры, компании по управлению инвестициями и банки. Офисы Deltix расположены в США, Минске и Санкт-Петербурге. Штат компании насчитывает около 50 инженеров.







