EPAM купила Deltix
Компания EPAM купила Deltix. Сообщение об этом размещено на сайтах сторон сделки. Сумма сделки не называется.
Deltix названа ведущим поставщиком программного обеспечения для количественных исследований, алгоритмической торговли.
EPAM рассчитывает усилить свое предложение в сфере аналитики данных в реальном времени для финансового сектора.
Клиентами Deltix являются хедж-фонды, трейдеры, компании по управлению инвестициями и банки. Офисы Deltix расположены в США, Минске и Санкт-Петербурге. Штат компании насчитывает около 50 инженеров.
Источник: reform.by
12:32 07/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.