+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Налоговики придут на Зыбицкую. К кому и зачем?

У налоговиков возникли сомнения, что в заведениях самой тусовочной улицы все платежи проходят через кассу.


Подробности агентству «Минск-Новости» рассказали в инспекции МНС по городу Минску.

Недавно внимание работников оперативного управления привлекло заведение, расположенное на одной из самых тусовочных улиц города — Зыбицкой. По результатам работы в 2019 году у этого объекта общепита процент наличной выручки, принятой с использованием кассового оборудования, не превышал 6%. 

Более того, за последние четыре месяца этот показатель был на уровне 0,5%. Такие цифры могли свидетельствовать либо о проблемах с бизнесом, либо о сокрытии выручки, оседавшей в карманах владельцев заведения. И налоговики решили выяснить правду.

Сотрудники ИМНС провели внеплановую тематическую оперативную проверку заведения. Результат не удивил. Кассовое оборудование в заведении использовалось без функции выдачи счета покупателям, выручка шла мимо кассы, на табак для кальяна отсутствовали необходимые документы, а процент наличной выручки превысил 50%.

— Заведению и его должностным лицам грозят внушительные штрафы — минимум 5,7 тыс. рублей, а максимум — 18,4 тыс. рублей. А деятельность предприятия возьмут на активный периодический контроль, и его руководству придется приложить немало усилий, чтобы вернуть доверие к своему бизнесу, — констатировали в инспекции.


Как заверили в управлении оперативных мероприятий, сотрудники продолжат профилактическую работу. Этот вектор деятельности — приоритет в 2020 году.

— Ждать массовых проверок на Зыбицкой не стоит, — обещают представители инспекции. — Тем не менее, в отношении всех заведений, расположенных на популярной тусовочной улице, проведем углубленный анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности. 

Список первой партии заведений, куда в ближайшее время заглягут налоговые инспекторы: «Клумба», Spirit Bar, Tesla Bar, «Терапия», Mad Rabbit, «Гримерка бар», «Градус», «На Пляже», «КофеБерри», The moods, Escobar, Calvin Coolidge Bar, «Хороший год».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Павел Севярынец
ЗЛАМАЦЬ СЦЭНАР ФАЛЬСІФІКАЦЫЯЎ
Игорь Масловский
Больше интеграции - больше коррупции
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru