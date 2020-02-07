Налоговики придут на Зыбицкую. К кому и зачем?





Подробности агентству « Минск-Новости » рассказали в инспекции МНС по городу Минску.





Недавно внимание работников оперативного управления привлекло заведение, расположенное на одной из самых тусовочных улиц города — Зыбицкой. По результатам работы в 2019 году у этого объекта общепита процент наличной выручки, принятой с использованием кассового оборудования, не превышал 6%.





Более того, за последние четыре месяца этот показатель был на уровне 0,5%. Такие цифры могли свидетельствовать либо о проблемах с бизнесом, либо о сокрытии выручки, оседавшей в карманах владельцев заведения. И налоговики решили выяснить правду.





Сотрудники ИМНС провели внеплановую тематическую оперативную проверку заведения. Результат не удивил. Кассовое оборудование в заведении использовалось без функции выдачи счета покупателям, выручка шла мимо кассы, на табак для кальяна отсутствовали необходимые документы, а процент наличной выручки превысил 50%.





— Заведению и его должностным лицам грозят внушительные штрафы — минимум 5,7 тыс. рублей, а максимум — 18,4 тыс. рублей. А деятельность предприятия возьмут на активный периодический контроль, и его руководству придется приложить немало усилий, чтобы вернуть доверие к своему бизнесу, — констатировали в инспекции.









Как заверили в управлении оперативных мероприятий, сотрудники продолжат профилактическую работу. Этот вектор деятельности — приоритет в 2020 году.





— Ждать массовых проверок на Зыбицкой не стоит, — обещают представители инспекции. — Тем не менее, в отношении всех заведений, расположенных на популярной тусовочной улице, проведем углубленный анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности.





Список первой партии заведений, куда в ближайшее время заглягут налоговые инспекторы: «Клумба», Spirit Bar, Tesla Bar, «Терапия», Mad Rabbit, «Гримерка бар», «Градус», «На Пляже», «КофеБерри», The moods, Escobar, Calvin Coolidge Bar, «Хороший год».