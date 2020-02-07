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В пятницу, 7 февраля 2020 года, Минский городской суд рассмотрит апелляционную жалобу бывшего гендиректора холдинга «БелОМО» Вячеслава Бурского и его заместителя Владимира Кискина, осужденных за систематическое получение взяток.

Напомним, что 15 ноября 2019 года суд Первомайского района Минска приговорил 73-летнего Вячеслава Бурского к пяти годам лишения свободы, а Владимира Кискина – к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима. Они были признаны виновными в неоднократном получении взяток за решение вопросов, входящих в их компетенцию.

Как было установлено в ходе предварительного расследования и подтверждено в ходе судебного рассмотрения, гендиректор государственного холдинга «БелОМО» Вячеслав Бурский и его заместитель Владимир Кискин брали взятки небольшими суммами, но на протяжении длительного времени. С 2009 года до начала 2019 года, когда они были задержаны, они получили в общей сложности более 22 тыс. рублей.

Деньги передавались за своевременное исполнение договоров между «БелОМО» и российскими компаниями. В деле также фигурирует Минский механический завод им.Вавилова, с которым обвиняемые также помогали решать различные вопросы.

Практически всеми вопросами занимался Владимир Кискин, который получал от всех денег долю в 75%. А вот гендиректор «БелОМО» Вячеслав Бурский за свое содействие получал лишь 25%.

Во время следствия и судебного рассмотрения коррупционного дела оба обвиняемых полностью признали свою вину и раскаялись, надеясь на снисходительность суда. И приговор действительно был довольно мягкий, учитывая тяжесть обвинения и длительность совершения преступлений. Однако обвиняемых, такой расклад все равно не устроил, так как они рассчитывали на наказание, не связанное с лишением свободы.
Ежедневник
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