Белорусские бюджетники в ожидании зарплат, рассчитанных по-новому

С января 2020 года оплата труда бюджетникам рассчитывается по совершенно другим канонам. Новые расчетники медики получат уже в феврале, передает Федерация профсоюзов.





«Пока никаких нареканий на расчеты не поступало», — заявил министр здравоохранения Владимир Караник перед VII съездом отраслевого профсоюза медиков.





В 2019 году соотношение уровня средней зарплаты в здравоохранении и аналогичного показателя по стране составило 80,3%, а в декабре 2019-го — 84,7%. Также, по данным отраслевого профсоюза, в прошлом году средняя зарплата врачей составила 1 422,1 рубля, а среднего медперсонала — 876,2 рубля.





«Столько медики зарабатывают с учетом дополнительной нагрузки: на сегодня коэффициент совместительства составляет 1,36 — у врачей и 1,23 — у среднего медперсонала. И тем не менее существующий уровень доходов стал поводом для позитивных оценок в отрасли», — отмечают в Федерации профсоюзов.





К слову, скоро медиков ожидает очередное повышение зарплат. Владимир Караник напомнил о поручении Президента – в 2020 году повысить доходы в здравоохранении на 20%.











