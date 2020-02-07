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В России уничтожили почти 500 кг сверчков из Беларуси

Автомобиль с 24 коробками замороженных сверчков задержали на дороге Сураж-Костюковичи в Брянской области на прошлых выходных. Автомобилем управлял гражданин Беларуси.

Груз отправили на досмотр специалистами Россельхознадзора. Инспекторы обнаружили, что товар следовал без сопроводительных документов, на упаковках отсутствовали маркировочные этикетки с указанием производителя, условий транспортировки и срока годности, пишет reform.by.


480 кг сверчков уничтожили, виновное лицо привлекли к административной ответственности, сообщает Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
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