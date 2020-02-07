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Украина намерена ограничить импорт электроэнергии из Беларуси

Системнй оператор "Укрэнерго" должен уменьшить импорт российского и белорусского тока до технологического минимума, поскольку в Украине снизилось энергопотребление и необходимо загружать собственные энергопредприятия. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время поездки с президентом на шахту "Межиричанская" во Львовской области, передает РБК-Украина.

"Есть письмо, где мы просим заблокировать импорт электрической энергии из России. Есть четкая позиция министерства по этому вопросу. Есть новый баланс, он готовится сейчас. Есть у нас системный оператор "Укрэнерго", он должен подать. Было совещание в 20 числах января. Он в ближайшее время подаст баланс, в котором будет к минимуму сведена возможность, только в рамках операционной безопасности импорт электрической энергии из России и Беларуси. Мы максимально загружаем сейчас наших собственных производителей", - сказал Оржель.
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