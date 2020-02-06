Профсоюзы предлагают отменить взносы в ФСЗН работающим пенсионерам

Профсоюзы предлагают поправить пенсионное законодательство, передает sputnik.by. Речь об условиях для работающих граждан, которые продолжают платить взносы в ФСЗН, при этом пенсия этих работников по нынешним правилам не подлежит пересчету.





Отмечается, что профсоюзы рассчитывают устранить подобные «дисбалансы». Так, зампредседателя ФПБ Елена Манкевич сообщила, что изменения могут коснуться, в частности, и выплаты в размере 1%, которую совершают пенсионеры в Фонд соцзащиты.





«Мы можем или отменить для пенсионеров выплату, или она может быть переориентирована на какие-то другие нужды – накапливаться на счету работника. Это целый механизм, который еще предстоит выработать», – отметила Манкевич.

Рассматриваются и иные возможные корректировки. В их числе увязка роста зарплаты с ростом производительности труда: сегодня закон един для всех и не учитывает особенностей разных отраслей, что сдерживает прибавку к зарплатам.





Что это значит?

Если предложения профсоюзов примут, работающие пенсионеры не будут отчислять 1% от зарплаты в ФСЗН. Либо эта сумма будет включаться в другие выплаты.



