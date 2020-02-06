Профсоюзы предлагают отменить взносы в ФСЗН работающим пенсионерам
Федерация профсоюзов Беларуси выступила с предложением отрегулировать пенсии работающих пенсионеров. Вопрос затронули на заседании Национального совета по трудовым и социальным вопросам, сообщили в эфире «Беларусь-1».
Профсоюзы предлагают поправить пенсионное законодательство, передает sputnik.by. Речь об условиях для работающих граждан, которые продолжают платить взносы в ФСЗН, при этом пенсия этих работников по нынешним правилам не подлежит пересчету.
Отмечается, что профсоюзы рассчитывают устранить подобные «дисбалансы». Так, зампредседателя ФПБ Елена Манкевич сообщила, что изменения могут коснуться, в частности, и выплаты в размере 1%, которую совершают пенсионеры в Фонд соцзащиты.
«Мы можем или отменить для пенсионеров выплату, или она может быть переориентирована на какие-то другие нужды – накапливаться на счету работника. Это целый механизм, который еще предстоит выработать», – отметила Манкевич.
Рассматриваются и иные возможные корректировки. В их числе увязка роста зарплаты с ростом производительности труда: сегодня закон един для всех и не учитывает особенностей разных отраслей, что сдерживает прибавку к зарплатам.
Что это значит?
Если предложения профсоюзов примут, работающие пенсионеры не будут отчислять 1% от зарплаты в ФСЗН. Либо эта сумма будет включаться в другие выплаты.
22:55 06/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.