Украина и Беларусь подписали соглашение об автомобильных перевозках

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Министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко подписали Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение о международном автомобильном сообщении. Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.





"Протоколом предусматривается освобождение от разрешительной системы автомобильные перевозки грузов и пассажиров в нерегулярном сообщении", - говорится в сообщении.





Отмечается, что Беларусь стала третьей страной, с которой подписана полная либерализация грузовых перевозок. В мае 2016 года такой документ был подписан со Швейцарией, а в июне 2019 года - с Великобританией.





По словам Криклия, отсутствие барьера в виде разрешений предоставляет новые возможности не только для автомобильных перевозок, но и для развития товарооборота между странами, а также уменьшит финансовую нагрузку для перевозчиков



