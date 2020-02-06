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В США начата процедура пересмотра статуса белорусской экономики

Официальный печатный орган правительства США — Федеральный регистр — 6 февраля 2020 года опубликовал уведомление Министерства торговли США о начале процедуры анализа изменившихся обстоятельств, чтобы проверить, является ли Беларусь страной с нерыночной экономикой

В США начата процедура пересмотра статуса белорусской экономики
В течение месяца заинтересованные стороны представят свои комментарии в отношении Беларуси по таким сферам, как валютные операции, инвестиционный режим, трудовые отношения, государственная собственность, прогресс в переговорах по присоединению к ВТО и другим.

После рассмотрения всех комментариев сторон Минторг США оценит целесообразность проведения публичных слушаний о переводе Беларуси в категорию стран с рыночной экономикой. Окончательные результаты могут быть опубликованы в ноябре 2020 года.

Напомним, что статус «страны с нерыночной экономикой» был автоматически унаследован Беларусью после распада СССР. Такой статус позволяет правительству США для защиты американских предприятий применять ограничительные таможенно-тарифные меры к отдельным видам белорусской продукции, которые делают ее экспорт экономически нецелесообразным.

В частности, при расчете антидемпинговой пошлины для «страны с нерыночной экономикой» цена на товар определяется исходя не из нормальных условий этой страны, а из условий специально подобранной страны-аналога, что позволяет устанавливать завышенный размер пошлины.

Ранее успешно пересмотрели свой статус экономики Россия, Казахстан, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния.

В октябре 2019 года Минэкономики Беларуси заключило соглашение с компанией Crowell&Moring по юридическому сопровождению процесса по переводу Беларуси из статуса страны с нерыночной экономикой в статус страны с рыночной экономикой.

Через два месяца от лица правительства Беларуси в Минторг США была направлена первичная заявка на инициирование процедуры пересмотра статуса белорусской экономики с предоставлением необходимых аргументов. В США посчитали, что правительство Беларуси предоставило достаточные доказательства для начала процедуры пересмотра статуса белорусской экономики.

Присвоение Беларуси статуса страны с рыночной экономикой позволит устранить дискриминационные методы расчетов размеров ставок защитных пошлин, избежать их необоснованного завышения по отношению к белорусской продукции в США и будет способствовать наращиванию белорусского экспорта в США, считают в Минэкономики.


«Помимо очевидных экономических выгод, в контексте нормализации белорусско-американских отношений положительное решение данного вопроса будет иметь серьезные имиджевые преимущества для нашей страны в системе международной торговли», - сообщает пресс-служба Минэкономики РБ.

Кроме того, получение статуса рыночной экономики в органах США будет способствовать формированию недискриминационных обязательств Беларуси при присоединении к ВТО
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