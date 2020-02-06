+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Опять девальвация! Стоимость корзины валют обновила исторический максимум

Торги в четверг 6 февраля завершились для белорусского рубля ослаблением к доллару, евро и российскому рублю.

Стоимость корзины валют подскочила сразу на 0,43% и обновила исторический максимум. А с начала месяца её значение выросло уже на 1,31%. Это почти в 9 раз больше, чем было по итогам января 2020.

Доллар подорожал на 0,0075 BYN до 2,1615 BYN/USD и ещё приблизился к годовому максимуму, до которого сегодня не хватило всего 9 дней.

За последние девять дней доллар подешевел всего один раз и лишь на 0,0003 BYN, а вот вырос за это время уже на 0,0485 BYN.

Кус евро поднялся всего на 0,0016 BYN до 2,3785 BYN/EUR, но этого хватило для того, чтобы стоимость евро поднялась до максимума за 297 дней. За последние 9 торговых сессий курс евро подскочил на 0,0446 BYN.

Курс российского рубля подскочил ещё на 0,0212 BYN до 3,4385 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 17 дней.

Сотня российских рублей за последние три дня выросла в цене на 0,0759 BYN.

Центробанк России

Официальный курс доллара снизился уже третий раз подряд. Сегодня Банк России опустил курс доллара на 38 копеек до 62,7977 RUB/USD. С начала февраля доллар подешевел на 34 копейки.

Курс евро ЦБ РФ на завтра упал на 66 копеек до 69,0837 RUB/EUR. Евро, как и доллар, дешевеет уже третий раз подряд. С начала недели его курс упал на 51 копейку.
Источник: select.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК
Александр Волчанин
Президент победил.
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru