Румас назвал потери Беларуси из-за налогового маневра в России
Беларусь из-за налогового маневра в России потеряла в 2019 году около $330 млн.
Об этом сообщил сегодня премьер-министр Сергей Румас на совещании у Лукашенко об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны.
Он напомнил, что с 2019 года Россия начала второй этап налогового маневра. "Для Беларуси в 2019 году общие потери суммарно составили около $330 млн, в том числе потери бюджета - $130 млн, потери нефтеперерабатывающих заводов - почти $200 млн", - отметил Сергей Румас.
Источник: belta.by
12:53 06/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.