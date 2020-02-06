Первая в Беларуси майнинговая ферма пошла по статье

Оборудование для майнинга криптовалюты минчанин поставил в подвале образовательного учреждения, где работал его тесть.





Внимание силовиков к майнинговой ферме было обусловлено тем, что ее организатор занимался этой деятельностью нелегально, подключившись к электросети госучреждения.





Незаконно расходуя электроэнергию, обвиняемый причинил образовательному центру и «Энергосбыту» ущерб на общую сумму более 13 тыс. рублей, часть которого он уже возместил.





Тем не менее в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК («Причинение имущественного ущерба без признаков хищения»). Ему грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на такой же срок.