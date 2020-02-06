Первая в Беларуси майнинговая ферма пошла по статье
Прокуратура Фрунзенского района возбудила уголовное дело в отношении жителя столицы, который установил майнинговую ферму в подвале одного из детских образовательных центров.
Оборудование для майнинга криптовалюты минчанин поставил в подвале образовательного учреждения, где работал его тесть.
Внимание силовиков к майнинговой ферме было обусловлено тем, что ее организатор занимался этой деятельностью нелегально, подключившись к электросети госучреждения.
Незаконно расходуя электроэнергию, обвиняемый причинил образовательному центру и «Энергосбыту» ущерб на общую сумму более 13 тыс. рублей, часть которого он уже возместил.
Тем не менее в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК («Причинение имущественного ущерба без признаков хищения»). Ему грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на такой же срок.
12:32 06/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.