"К великому сожалению, вы решили закончить свой период руководства банком. Я еще раз подчеркиваю: очень жаль. Тем не менее, жизнь есть жизнь, она на этом не заканчивается. Будет очень правильно, если я от белорусского народа вас поблагодарю за все, что было сделано банком в Беларуси", - сказал Лукашенко на встрече с Чакрабарти в четверг в Минске.





Президента Беларуси цитирует госагентство БелТА.





"Мы очищали воду, утепляли дома, строили самые современные дороги за эти деньги. Это связано с вашим именем, и я здесь ничего не преувеличиваю", - подчеркнул Лукашенко. "Надо одну из дорог назвать Чакрабарти, потому что лучшие дороги построены с поддержкой банка", - добавил он.





Как сообщалось, ЕБРР в последние годы последовательно наращивает объем активных операций в Беларуси. В 2019 году профинансировал в республике 24 проекта на рекордные 390 млн евро. С учетом привлеченных ЕБРР для белорусских проектов синдицированных кредитов на сумму 40 млн евро, общий объем кредитования в 2019 году составил 430 млн евро. В 2018 году ЕБРР профинансировал в стране 21 проект на сумму более 360 млн евро.





С начала своей деятельности в республике в 1992 году ЕБРР профинансировал 130 проектов почти на 2,9 млрд евро.





В начале декабря 2019 года белорусский премьер, встречаясь с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком, сообщил, что инвестиции банка в проекты в стране по итогам 2019 года могут составить 400 млн евро.





Ранее Румас заявлял, что Минск рассчитывает на увеличение ежегодного объема инвестиций ЕБРР в экономику страны до 500 млн евро.