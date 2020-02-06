+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Лукашенко поблагодарил уходящего главу ЕБРР и хочет назвать в его честь одну из дорог

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Суму Чакрабарти за сотрудничество с Беларусью и предложил в его честь назвать одну из дорог на территории республики.

"К великому сожалению, вы решили закончить свой период руководства банком. Я еще раз подчеркиваю: очень жаль. Тем не менее, жизнь есть жизнь, она на этом не заканчивается. Будет очень правильно, если я от белорусского народа вас поблагодарю за все, что было сделано банком в Беларуси", - сказал Лукашенко на встрече с Чакрабарти в четверг в Минске.

Президента Беларуси цитирует госагентство БелТА.

"Мы очищали воду, утепляли дома, строили самые современные дороги за эти деньги. Это связано с вашим именем, и я здесь ничего не преувеличиваю", - подчеркнул Лукашенко. "Надо одну из дорог назвать Чакрабарти, потому что лучшие дороги построены с поддержкой банка", - добавил он.

Как сообщалось, ЕБРР в последние годы последовательно наращивает объем активных операций в Беларуси. В 2019 году профинансировал в республике 24 проекта на рекордные 390 млн евро. С учетом привлеченных ЕБРР для белорусских проектов синдицированных кредитов на сумму 40 млн евро, общий объем кредитования в 2019 году составил 430 млн евро. В 2018 году ЕБРР профинансировал в стране 21 проект на сумму более 360 млн евро.

С начала своей деятельности в республике в 1992 году ЕБРР профинансировал 130 проектов почти на 2,9 млрд евро.

В начале декабря 2019 года белорусский премьер, встречаясь с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком, сообщил, что инвестиции банка в проекты в стране по итогам 2019 года могут составить 400 млн евро.

Ранее Румас заявлял, что Минск рассчитывает на увеличение ежегодного объема инвестиций ЕБРР в экономику страны до 500 млн евро.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК
Александр Волчанин
Президент победил.
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru