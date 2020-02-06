Иностранцам все больше нравятся депозиты в белорусских рублях

В этом нет ничего особенно удивительного. Доходность по рублевым депозитам в прошлом году была выше 10% годовых, а белорусский рубль хотя и значительно ослабел по отношению к российскому рублю, но зато немного укрепился по отношению к доллару и евро.





В таких условиях можно было бы ожидать значительного притока средств нерезидентов РБ на рынок рублевых инструментов, в первую очередь, в рублевые государственные ценные бумаги. Но так как их у нас в стране практически нет, то деньги размещаются в банки на рублевые депозиты.





Впрочем, банкам эти деньги не нужны, так как у них и без того избыток рублевой ликвидности. Излишки денег коммерческие банки помещают в Нацбанк, в результате чего их требования к Нацбанку в 2019 году выросли на 1,8 млрд. рублей и достигли 8,87 млрд. рублей.





Такая несколько странная ситуация объясняется тем, что Нацбанк сохраняет жесткую денежно-кредитную политику и удерживает проценты по рублевым кредитам на уровне намного выше инфляции, в связи с чем рублевые кредиты для многих предприятий недоступны.





Валютные активы возобновили рост

Поэтому прирост объемов кредитования предприятий в 2019 году оказался весьма скромным. Рублевая задолженность государственных коммерческих предприятий в 2019 году увеличилась всего на 415 млн. рублей – до 5,51 млрд. рублей. А аналогичная задолженность частных предприятий выросла на 280,5 млн. рублей – до 6,1 млрд. рублей.





Правда, вложения коммерческих банков в ценные бумаги небанковских субъектов хозяйствования при этом увеличились на 429 млрд. рублей и достигли 3,12 млрд. рублей. То есть, банки стремились финансировать предприятия, скупая их ценные бумаги, а не предоставляя кредиты.





В то же время, прошлый год, похоже, оказался не лучшим для оказания лизинговых услуг в белорусских рублях, по крайней мере, задолженность перед банками небанковских кредитных организаций, номинированная в белорусских рублях, за 2019 год снизилась на 30,1 млн. рублей – до 231,4 млн. рублей.





Всего же рублевая задолженность секторов экономики в 2019 году увеличилась на 3,23 млрд. рублей – до 25,96 млрд. рублей. Однако этот рост обеспечили, в основном, физические лица, задолженность которых выросла на 2,57 млрд. рублей, достигнув 14,12 млрд. рублей.









При этом задолженность по кредитам населению на финансирование недвижимости за год увеличилась на 1,37 млрд. рублей и достигла 8,54 млрд. рублей. Задолженность населения по потребительским кредитам в белорусских рублях выросла на 1,1 млрд. рублей – до 5,48 млрд. рублей.





Темпы роста потребительского кредитования в 2019 году значительно сократились по сравнению с 2018 годом, так как Нацбанк принял меры, направленные на его ограничение.





Кроме того, задолженность физических лиц по кредитам, приобретенным банками по правам требования, за год достигла 104,1 млн. рублей. Данный вид задолженности стал отдельно учитываться Нацбанком только в прошлом году.





Валюта возвращается

Но валюту еще рано списывать со счетов. После небольшого снижения в 2018 году, задолженность секторов экономики перед белорусскими банками в иностранной валюте в 2019 году выросла на 861,5 млн. долларов и достигла 10,74 млрд. долларов.





Только за декабрь данная задолженность увеличилась на 381 млн. долларов. Это отражает, по-видимому, рост обеспокоенности предприятий и банков в отношении стабильности белорусских финансов. Ухудшение отношений с Россией грозит экономике РБ и белорусскому рублю большими неприятностями.





В то же время, прошлом году суммарные вложения белорусских коммерческих банков в иностранной валюте, то есть их валютные активы, уменьшились на 97,2 млн. долларов и составили на 1 января 2020 года 18,72 млрд. долларов.





Требования банков к резидентам Беларуси в иностранной валюте увеличились за год на 388,9 млн. долларов – до 16,92 млрд. долларов. Весь прирост пришелся на декабрь. В то же время, требования к нерезидентам РБ в 2019 году сократились на 486,1 млн. долларов и составили на 1 января текущего года 1,799 млрд. долларов.





Объем валютных средств, привлеченных коммерческими банками у нерезидентов, в 2019 году вырос, но всего на 35,2 млн. долларов и достиг 4,79 млрд. долларов. А сумма средств в валюте, привлеченной банками от резидентов РБ, за год сократилась на 26,9 млн. долларов (до 13,82 млрд. долларов), хотя в декабре она выросла на 135,2 млн. долларов.





Рост кредитования физических лиц в 2019 году помог белорусским коммерческим банкам увеличить свою чистую прибыль, размер которой вырос на 78,9 млн. рублей – до 1,175 млрд. рублей. И это без учета Банка развития, который является одним из самых прибыльных банков Беларуси.





При этом нормативный капитал коммерческих банков вырос в 2019 году на 488,5 млн. рублей и составил на 1 января 2020 года 11,16 млрд. рублей. А рентабельность нормативного капитала выросла до 10,9% с 10,7%.





Величина необслуживаемых банковских активов в 2019 году сократилась на 61,9 млн. рублей – до 2,73 млрд. рублей. А доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, за 2019 год снизилась до 4,6% с 5%. При этом в течение года она достигала 6,2%.









Проблемы банкам создают только кредиты юридическим лицам, физические же лица осуществляют платежи весьма аккуратно. При этом делать это им становится все сложнее, так как расходы на обслуживание кредитов у населения растут намного быстрее, чем доходы.





Данные за весь 2019 год еще неизвестны, но только за три квартала отношение долга домашних хозяйств к ВВП выросло до 9,8% с 8,7% на начало года, а доля выплат домашних хозяйств в счет платежей по процентам и выплат основного долга в доходах населения увеличилась до 10,9% с 9,8%.