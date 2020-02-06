фото носит иллюстративный характер





В пресс-релизе говорится, что совместной разработкой и исследованием новых материалов с антибактериальными и противовирусными свойствами, которые могут использоваться в системах кондиционирования воздуха и на поверхностях, с которыми контактирует человек (кнопки и ручки), займутся научно-исследовательские и конструкторские бюро Geely Auto в Европе, США и Китае.





Напомним, что в 2011 году в Беларуси было создано белорусско-китайское совместное предприятие по сборке китайских легковых автомобилей Geely.





Оно размещено на арендуемых площадях ОАО «Борисовский завод Автогидроусилитель» под Борисовом.