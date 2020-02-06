Вам такой нужен? В Беларуси может появиться Geely с защитой от коронавируса
Китайский автопроизводитель Geely вложит 53 млн долларов в создание автомобиля с системой фильтрации воздуха, которая не пропускает вирусы. В компании отметили, что разрабатывают такой автомобиль «для дальнейшей борьбы с коронавирусом».
фото носит иллюстративный характер
В пресс-релизе говорится, что совместной разработкой и исследованием новых материалов с антибактериальными и противовирусными свойствами, которые могут использоваться в системах кондиционирования воздуха и на поверхностях, с которыми контактирует человек (кнопки и ручки), займутся научно-исследовательские и конструкторские бюро Geely Auto в Европе, США и Китае.
Напомним, что в 2011 году в Беларуси было создано белорусско-китайское совместное предприятие по сборке китайских легковых автомобилей Geely.
Оно размещено на арендуемых площадях ОАО «Борисовский завод Автогидроусилитель» под Борисовом.
Источник: telegraf.by
10:41 06/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.