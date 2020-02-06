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Вам такой нужен? В Беларуси может появиться Geely с защитой от коронавируса

Китайский автопроизводитель Geely вложит 53 млн долларов в создание автомобиля с системой фильтрации воздуха, которая не пропускает вирусы. В компании отметили, что разрабатывают такой автомобиль «для дальнейшей борьбы с коронавирусом».

фото носит иллюстративный характер

В пресс-релизе говорится, что совместной разработкой и исследованием новых материалов с антибактериальными и противовирусными свойствами, которые могут использоваться в системах кондиционирования воздуха и на поверхностях, с которыми контактирует человек (кнопки и ручки), займутся научно-исследовательские и конструкторские бюро Geely Auto в Европе, США и Китае.

Напомним, что в 2011 году в Беларуси было создано  белорусско-китайское совместное предприятие по сборке китайских легковых автомобилей Geely. 

Оно размещено на арендуемых площадях ОАО «Борисовский завод Автогидроусилитель» под Борисовом.
Источник: telegraf.by
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