



Правда, эти потери в значительной степени были компенсированы ростом числа совместных карточек БелКарт/Maestro: на 464,1 тыс. единиц — до 1 699,6 тыс. единиц.





В то же время, международные карточные системы в 2019 году в Беларуси активно росли. В частности, число карточек MasterCard за год увеличилось на 510,6 тыс. единиц, достигнув 5 241,5 тыс. Система вышла на первое место в Беларуси по количеству карточек.





На 374,4 тыс. единиц приросла система VISA, число карточек которой составило на конец 2019 года 5 120,3 тыс. единиц.





В 2019 году в Беларуси появились карточки новой системы — Union Pay, но их было выпущено всего 2,5 тыс.





В прошлом году продолжало увеличиваться и количество организаций, оборудованных платежными терминалами для приема платежей с помощью банковских карточек.





Число таких организаций выросло на 6 719 и достигло 128 015. Количество самих терминалов выросло намного значительнее: на 12 514 единиц — до 173 233 единиц.





Число банкоматов в прошлом году в Беларуси увеличилось после сокращения в позапрошлом году, но всего на 45 единиц, составив на 1 января 4 294 единицы.





А вот число платежных терминалов в местах выдачи наличных сокращается пять лет подряд. В прошлом году оно снизилось на 449 — до 5 437 единиц. Столько же лет снижается и количество инфокиосков. В прошлом году их стало меньше на 23, то есть осталось 3 080 единиц.









Настоящий бум в 2019 году произошел в сфере безналичных расчетов. Сумма операций, проведенных с помощью банковских карточек, увеличилась примерно на треть — на 10,25 млрд. рублей, и достигла 40 млрд. рублей. Количество подобных операций увеличилось на 290 млн. единиц и составило за год 1,62 млрд.





При этом сумма операций с наличными, проведенными с использованием карточек, в 2019 году увеличилась на 2,94 млрд. рублей, достигнув 32,8 млрд. рублей. Таким образом, сумма наличных операций в прошлом году оказалась меньше безналичных.





Количество операций с наличными в 2019 году даже сократилось: на 7,97 млн. — до 205,36 млн. операций.