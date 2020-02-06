Провокация не удалась: "Лукойл" отменил лимит топлива
На заправках «Лукойла» 5 февраля отменили лимиты по продаже дизтоплива — не более 100 литров в одни руки.
«Топливо продается без ограничений. Все лимиты сняли», — сказал представитель "Лукойл" в Беларуси Владимир Кабанов.
При этом в «Лукойле» заявили РИА Новости, что белорусские НПЗ не в полном объеме осуществляют поставки нефтепродуктов автозаправкам компании.
Напомним, Лукойл за явил о введении лимитов на продажу топлива в "одни руки" 4 февраля, в концерне «Белнефтехим» назвали это "самоуправством, близким к провокации".
Источник: telegraf.by
10:22 06/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.