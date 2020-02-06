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Провокация не удалась: "Лукойл" отменил лимит топлива

На заправках «Лукойла» 5 февраля отменили лимиты по продаже дизтоплива — не более 100 литров в одни руки.

«Топливо продается без ограничений. Все лимиты сняли», — сказал представитель "Лукойл" в Беларуси Владимир Кабанов.

При этом в «Лукойле» заявили РИА Новости, что белорусские НПЗ не в полном объеме осуществляют поставки нефтепродуктов автозаправкам компании.

Напомним, Лукойл за явил о введении лимитов на продажу топлива в "одни руки" 4 февраля, в концерне «Белнефтехим» назвали это "самоуправством, близким к провокации".
Источник: telegraf.by
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