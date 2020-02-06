Провокация не удалась: "Лукойл" отменил лимит топлива

«Топливо продается без ограничений. Все лимиты сняли», — сказал представитель "Лукойл" в Беларуси Владимир Кабанов.





При этом в «Лукойле» заявили РИА Новости, что белорусские НПЗ не в полном объеме осуществляют поставки нефтепродуктов автозаправкам компании.





Напомним, Лукойл за явил о введении лимитов на продажу топлива в "одни руки" 4 февраля, в концерне «Белнефтехим» назвали это "самоуправством, близким к провокации".



