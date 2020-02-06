«Эти люди (пенсионеры. — Прим. ред.) трудятся и выплачивают 1% от своей заработной платы в Фонд социальной защиты населения (соответствующие выплаты осуществляет наниматель). Пенсию им начисляют с пониженным коэффициентом, а трудовой стаж не пересчитывают, — заявила 5 февраля заместитель председателя Федерации профсоюзов Елена Манкевич после заседания Национального совета по трудовым и соцвопросам. — То есть наблюдается дисбаланс, о котором нам неоднократно говорили в трудовых коллективах.





Для решения этой проблемы профсоюзы намерены создать рабочую группу с участием депутатов, отмечают в Федерации профсоюзов.





— Есть разные варианты развития событий, — отметила Елена Манкевич. — Можно, например, отменить для пенсионеров выплату в Фонд соцзащиты в размере 1%, а можно переориентировать ее на другие нужды — чтобы эти средства накапливались на счете работника. Это целый механизм, и его предстоит выработать с учетом заинтересованности всех сторон.





Отменить взносы в ФСЗН для работающих пенсионеров ранее предложили также работники «Беларуськалия» на встрече с Натальей Кочановой, которая на тот момент занимала должность главы Администрации президента. Она обещала дать ответ после того, как этот вопрос рассмотрят и проработают со специалистами Минтруда. Однако о результатах не сообщили общественности.