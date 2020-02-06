США грозят новыми санкциями за «Северный поток – 2» и Венесуэлу

По информации издания, санкции могут затронуть европейские фирмы, инвестирующие в проект, или компании, которые будут принимать российский газ.





Газопровод пройдет по дну Балтийского моря параллельно с уже действующей «Северным потоком». Финляндия, Швеция, Германия и Дания позволили прокладку труб. Берлин надеется, что проект за $ 10 млрд удастся завершить в «разумные сроки». Российский президент в середине января заявлял, что строительство завершится к концу 2020 года или в первом квартале 2021-го.





Между тем, США и ряд европейских государств выступают против газопровода, так как он, по их мнению, усилит зависимость Европы от российского газа.





В декабре США уже приняли пакет санкций против компаний, которые принимают участие в строительстве газопровода «Северный поток – 2». Любая собственность компаний, которая находится на территории Соединенных Штатов, будет заморожена в случае нарушения санкций. В результате швейцарская компания «Allseas» прекратила свое участие в работе.





Также советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен не исключил, что Вашингтон может принять меры против российской компании «Роснефть», пишут РИА Новости.





По его словам, если российские компании не поймут, что поддержка официального руководителя Венесуэлы Николаса Мадуро – «не просто бизнес-решение, но это аморально, с учетом того, что это несет народу Венесуэлы», США «в ближайшем будущем» могут ввести санкции.





Ранее в Вашингтоне заявляли, что «Роснефть» помогает латиноамериканской стране продавать нефть, чтобы материально поддерживать режим.



