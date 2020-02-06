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Рекорд года: в белорусской фуре среди досок нашли сигареты почти на миллион евро

31 января вечером в КПП "Лаворишке"с таможенники проверили груз досок из Беларуси и обнаружили тайник с 280 тысячами пачек сигарет. В этом году это самый крупный контрабандный груз из задержанных в Литве.

Его стоимость - почти миллион евро, сообщает abw.by со ссылкой на Литовскую таможню.

Водитель тягача Iveco, белорус A. M., прибыв в пункт пропуска, рассказал таможенникам, что везет в Литву доски. Но таможенники знали, что древесина зачастую является прикрытием для контрабанды, и решили проверить грузовик с помощью мобильной системы рентгеновского контроля. Они не удивились, когда обнаружили большую партию контрабандных сигарет - 280.000 пачек семи марок. Общая стоимость задержанного груза - 977.000 евро со всеми налогами. Сигареты находились в первой половине полуприцепа, а во второй в средине официальной загрузки также была пустая полость, в которую были загружены сигареты.

Водитель и груз задержаны, начато расследование. 2 февраля суд разрешил взять водителя под арест на месяц.

По уточненным данным в прошлом году литовская таможня задержала 8.250.000 пачек контрабандных сигарет. Это на 34% больше, чем в 2018 году.
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