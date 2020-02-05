Представители «Белнефтехима» отправятся в Нур-Султан 6 февраля на переговоры по поставкам нефти
Представители «Белнефтехима» отправятся в Нур-Султан 6 февраля на переговоры по альтернативным поставкам нефти, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал «Пул Первого».
Переговоры с Казахстаном о поставках нефтепродуктов в Беларусь вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко охарактеризовал фразой: «высокая степень готовности». На данный момент стороны обсуждают вопрос пошлин. А уже завтра, 6 февраля, представители «Белнефтехима» отправятся в Нур-Султан на переговоры с казахской стороной. В этот же день тему энергоресурсов обсудят и во Дворце Независимости в Минске.
Однако ответ на вопрос «кто будет поставлять нефть в Беларусь» будет получен только после встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина. Она состоится 7 февраля в российском городе Сочи.
21:55 05/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.