Facebook заработал на Instagram $20 млрд
Такую сумму социальная сеть смогла заработать благодаря рекламе в Instagram. Социальная сеть Instagram принесла компании Facebook Inc. 20 миллиардов долларов за год.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, пишет korrespondent.net
Сообщается, что такую сумму Facebook получил за доход от рекламы в соцсети на протяжении 2019 года. Также отмечается, что это составляет более четверти всей прибыли компании за минувший год.
В издании подчеркивают, что Facebook не прописывает прибыль от Instagram отдельной строкой в отчетах о доходах.
Издание пишет, что в Facebook от комментариев на данную тему отказались.
18:56 05/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.