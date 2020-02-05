Компании принадлежит аккумуляторный завод, построенный в свободной экономической зоне "Брест" в районе аэропорта. Часть средств на реализацию проекта - Br5,7 млн - была выделена из областного инновационного фонда.





Согласно условиям договора, завод должны были ввести в эксплуатацию до 31 июля 2019 года. Однако он не прошел государственную экологическую экспертизу. Поскольку завод так и не заработал, облисполком потребовал вернуть деньги.





"Со стороны облисполкома было сделано все, чтобы проект реализовался: шли практически на любые уступки, предоставили массу льгот и преференций. Но, тем не менее, сегодня 2020 год, а про ввод завода в эксплуатацию речи не идет", - мотивировала исковое требование представитель облисполкома.





В свою очередь "АйПауэр" подал в суд встречный иск о признании договора с облисполкомом ничтожным. По мнению представителя компании, документ не имеет юридического значения, так как контроль за целевым использованием денег из инновационного фонда обеспечивали другие законодательные акты.





Что касается сроков ввода объекта в эксплуатацию, то адвокат ссылалась на госпрограмму инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы, в которую был включен проект. По ней завод должен был выйти на проектную мощность в 2021 году.









Рассмотрев материалы дела в открытом судебном заседании и исследовав все доказательства сторон, суд удовлетворил требования Брестского облисполкома и постановил взыскать в его пользу с ООО "АйПауэр" полученные из инновационного фонда средства, пеедает belta.by





Также компания должна возместить в госбюджет Br57,2 тыс. госпошлины. В удовлетворении встречного иска ООО отказано. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.





Напомним, против завода активно протестовали брестчане. Однако ни одну акцию протеста власти не разрешили. Поэтому жители города уже второй год в знак протеста по воскресеньям "кормят голубей" в центре города.





В итоге власти их услышали.



