Суд обязал "АйПауэр" вернуть выделенные властями на АКБ Br5,7 млн
В экономическом суде Брестской области сегодня вынесли решение по иску Брестского облисполкома к ООО "АйПауэр".
Компании принадлежит аккумуляторный завод, построенный в свободной экономической зоне "Брест" в районе аэропорта. Часть средств на реализацию проекта - Br5,7 млн - была выделена из областного инновационного фонда.
Согласно условиям договора, завод должны были ввести в эксплуатацию до 31 июля 2019 года. Однако он не прошел государственную экологическую экспертизу. Поскольку завод так и не заработал, облисполком потребовал вернуть деньги.
"Со стороны облисполкома было сделано все, чтобы проект реализовался: шли практически на любые уступки, предоставили массу льгот и преференций. Но, тем не менее, сегодня 2020 год, а про ввод завода в эксплуатацию речи не идет", - мотивировала исковое требование представитель облисполкома.
В свою очередь "АйПауэр" подал в суд встречный иск о признании договора с облисполкомом ничтожным. По мнению представителя компании, документ не имеет юридического значения, так как контроль за целевым использованием денег из инновационного фонда обеспечивали другие законодательные акты.
Что касается сроков ввода объекта в эксплуатацию, то адвокат ссылалась на госпрограмму инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы, в которую был включен проект. По ней завод должен был выйти на проектную мощность в 2021 году.
Рассмотрев материалы дела в открытом судебном заседании и исследовав все доказательства сторон, суд удовлетворил требования Брестского облисполкома и постановил взыскать в его пользу с ООО "АйПауэр" полученные из инновационного фонда средства, пеедает belta.by
Также компания должна возместить в госбюджет Br57,2 тыс. госпошлины. В удовлетворении встречного иска ООО отказано. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Напомним, против завода активно протестовали брестчане. Однако ни одну акцию протеста власти не разрешили. Поэтому жители города уже второй год в знак протеста по воскресеньям "кормят голубей" в центре города.
В итоге власти их услышали.
В июне минувшего года Брестский облисполком приостановил строительство завода «до устранения выявленных нарушений», а областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.
В июле стало известно, что Генпрокуратура по поручению Лукашенко проводит проверку по ситуации со строительством завода и вводом его в эксплуатацию.
"Белорусский партизан"
14:43 05/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.