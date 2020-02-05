+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Суд обязал "АйПауэр" вернуть выделенные властями на АКБ Br5,7 млн

В экономическом суде Брестской области сегодня вынесли решение по иску Брестского облисполкома к ООО "АйПауэр".

Суд обязал "АйПауэр" вернуть выделенные властями на АКБ Br5,7 млн
Компании принадлежит аккумуляторный завод, построенный в свободной экономической зоне "Брест" в районе аэропорта. Часть средств на реализацию проекта - Br5,7 млн - была выделена из областного инновационного фонда. 

Согласно условиям договора, завод должны были ввести в эксплуатацию до 31 июля 2019 года. Однако он не прошел государственную экологическую экспертизу. Поскольку завод так и не заработал, облисполком потребовал вернуть деньги.

"Со стороны облисполкома было сделано все, чтобы проект реализовался: шли практически на любые уступки, предоставили массу льгот и преференций. Но, тем не менее, сегодня 2020 год, а про ввод завода в эксплуатацию речи не идет", - мотивировала исковое требование представитель облисполкома.

В свою очередь "АйПауэр" подал в суд встречный иск о признании договора с облисполкомом ничтожным. По мнению представителя компании, документ не имеет юридического значения, так как контроль за целевым использованием денег из инновационного фонда обеспечивали другие законодательные акты. 

Что касается сроков ввода объекта в эксплуатацию, то адвокат ссылалась на госпрограмму инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы, в которую был включен проект. По ней завод должен был выйти на проектную мощность в 2021 году.


Рассмотрев материалы дела в открытом судебном заседании и исследовав все доказательства сторон, суд удовлетворил требования Брестского облисполкома и постановил взыскать в его пользу с ООО "АйПауэр" полученные из инновационного фонда средства, пеедает belta.by

Также компания должна возместить в госбюджет Br57,2 тыс. госпошлины. В удовлетворении встречного иска ООО отказано. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, против завода активно протестовали брестчане. Однако ни одну акцию протеста власти не разрешили. Поэтому жители города уже второй год в знак протеста по воскресеньям "кормят голубей" в центре города. 

В итоге власти их услышали.

В июне минувшего года Брестский облисполком приостановил строительство завода «до устранения выявленных нарушений», а областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды приостановил разрешение заводу на выброс загрязняющих веществ в атмосферу.

В июле стало известно, что Генпрокуратура по поручению Лукашенко проводит проверку по ситуации со строительством завода и вводом его в эксплуатацию. 
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК
Александр Волчанин
Президент победил.
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru