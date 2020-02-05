Девальвация: белорусский рубль обвалился на торгах в среду

Её стоимость подскочила на 0,58% всего за один день. Это почти в 4 раза больше, чем было по итогам всего января. А с начала февраля стоимость валютной корзины увеличилась уже на 0,87%.





Курс доллара вырос на 0,0060 BYN до 2,1540 BYN/USD. Американская валюта за последние 8 торговых сессий дешевела лишь однажды и всего на 0,0003 BYN, а суммарный прирост за это время составил 0,0410 BYN.





По итогам сегодняшних торгов доллар подорожал до максимума за 351 день. До годового максимума не хватило всего две недели.





Кус евро поднялся на 0,0022 BYN до 2,3769 BYN/EUR. Стоимость европейской валюты находится вблизи максимума за 10 месяцев.





Курс российского рубля рванул вверх на 0,0326 BYN до 3,4173 BYN/100 RUB. За последние два дня торгов на бирже в Минске сотня российских рублей подскочила в цене уже на 0,0547 BYN до максимума за 12 дней.



Итоги января 2020 на валютном рынке Беларуси

Январь белорусский рубль завершил укреплением к евро и российскому рублю, но обвалился к доллару до минимума почти за 300 дней:





курс доллара подскочил на 0,0295 BYN (+1,40%);

курс евро снизился всего на 0,0068 BYN (−0,29%);

курс российского рубля упал на 0,0125 BYN (−0,37%);

стоимость валютной корзины выросла на 0,15%.









Центробанк России

Российский рубль продолжил укрепляться к евро и доллару. Официальный курс доллара на завтра упал на 26 копеек до 63,1742 российских рублей. Евро подешевел на 38 копеек до 69,7443 российских рублей.





Напомним, что в понедельник 3 февраля Банк России, устанавливая официальные курсы на завтра, поднял доллар и евро до максимумов за 2 месяца. Затем последовало два снижения подряд, но сейчас обе валюты находятся выше уровней начала месяца.