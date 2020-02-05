"Даже теоретически это сделать нельзя, потому что слишком много сторон вовлечено в этот технологический процесс. Тут и поляки, тут и мы, тут и белорусы, и грузоотправители", - сказал Токарев журналистам.





"На наш взгляд, это было бы неправильно", - добавил он.





"Во-вторых, чтобы реализовать это даже по технологии, нужно будет ставить другие насосы", - уточнил глава монополии.