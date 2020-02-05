Президент "Транснефти" скептически относится к возможному реверсу Беларусью нефтепровода "Дружба"
Президент "Транснефти" Николай Токарев скептически оценил вариант возможного реверса Беларусью части нефтепровода "Дружба", чтобы для загрузки нефтью НПЗ республики сырье пошло из Польши в Беларусь, а не наоборот.
"Даже теоретически это сделать нельзя, потому что слишком много сторон вовлечено в этот технологический процесс. Тут и поляки, тут и мы, тут и белорусы, и грузоотправители", - сказал Токарев журналистам.
"На наш взгляд, это было бы неправильно", - добавил он.
"Во-вторых, чтобы реализовать это даже по технологии, нужно будет ставить другие насосы", - уточнил глава монополии.
12:50 05/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.