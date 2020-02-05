+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Минск-Москва: новое обострение неизбежно. Теперь – газовое

Перед новым раундом газовых переговоров в конце февраля Минск риторическими и практическими намеками демонстрирует готовность пересмотреть сделку по продаже Газпрому “Белтрансгаза”, если новая цена на российский газ окажется неприемлемой. А так как она, судя по всему, окажется выше прошлогодней на 20-25% (при оптимистичном сценарии), то есть неприемлемой для Минска, то новый кризис в отношениях двух стран неизбежен.

Минск-Москва: новое обострение неизбежно. Теперь – газовое
Об этом пишет телеграм-канал forstrategy.

Вместе с тем, у Москвы все ходы расписаны наперед. И не исключено, что в Кремле делают ставку на эмоциональную реакцию Минска, подталкивая Беларусь к совершению стратегических ошибок, которые будут иметь последствия не только для беларуско-российских отношений, но и для отношений Беларуси с ЕС.

Так, например, 11 января на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель российский президент Владимир Путин предупредил о возможных газовых и нефтяных войнах с Беларусью, т.е. об остановке транзита российских энергоресуров в Европу через беларуские трубопроводы, по вине “последней диктатуры”.

С учётом того, что Меркель не увидела угрозы в попытках Кремля “растворить” Беларусь в Союзном государстве, сославшись на личные заверения Владимира Путина (вместо того, чтобы об этом спросить лично у Александра Лукашенко), можно предположить, что Германия в лучшем случае самоустраниться, в худшем – поддержит Россию в новой энергетической войне с Беларусью.

Более того, Меркель призвала скорее завершить строительство газопровода “Северный поток-2”, а Путин пообещал завершить проект к концу 2020 – началу 2021 года – со всеми вытекающими последствиями для таких государств-транзитеров российского газа как Украина и Беларусь.

Технически Кремль готов к перекрытию транзита газа через Беларусь. Высвободившиеся объёмы пойдут через Украину и другие “потоки”. Так, за первую декаду января объём газа поставляемого через Украину, упал в три раза – с 262 до 91 млн. кубометров в сутки. Поставки по газопроводу «Ямал – Европа» через Беларусь и Польшу также сократились примерно на 27%.

Более того, 18 мая заканчивается контракт на транзит газа в Европу через Польшу, однако Газпром до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор.

Это означает, что Москва не только готова к новой газовой войне с Беларусью, но и в целом продолжает методично проводить стратегический курс на полное устранение зависимости от государств-транзитеров, провозглашенный сразу после прихода Владимира Путина в Кремль.

Одним из элементов данной стратегии является дискредитации транзитных стран в глазах европейских потребителей с помощью перманентный газовых войн, легитимирующих в их глазах необходимость строительства обходных трубопроводов.

И если Украина смогла добиться временной передышки до конца 2020 года из-за неготовности “Северного потока-2”, то позиция Беларуси достаточно уязвима.

В среднесрочной перспективе единственная оптимальная стратегия- создание необходимой газотранспортной инфраструктуры, имеющей доступ к европейскому базовому рынку. Опыт и контекст реализации проекта румыно-молдавского газопровода Яссы-Унгены-Кишинев в этой связи может быть очень востребован Беларусью.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК
Александр Волчанин
Президент победил.
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru