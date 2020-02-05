Три сценария американской помощи для Беларуси

Зачем США помогать Беларуси с энергоресурсами?





Глеб Шутов в комментарии на сайте Наше мнение предлагает оставить в стороне конспирологические версии о том, что США якобы налаживают отношения с Минском в пику Москве.





«Беларусь остается участницей Союзного государства, ЕАЭС и ОДКБ, сохраняет союзнические обязательства в военной сфере. Вряд ли в Вашингтоне считают возможным кардинальное изменение белорусско-российских отношений», — обращает внимание Глеб Шутов.





Он выделяет два мотива помощи США Беларуси.





Политический. В США началась предвыборная кампания. Можно заметить, что во внешней политике администрация Трампа стремится показать американским избирателям успехи в налаживании отношений с проблемными странами. США договорились с Северной Кореей. На прошлой неделе Трамп предложил сделку руководству Палестины. Улучшение отношений с Беларусью хорошо укладывается в этот тренд.





Экономический. К 2023 году США хотят обойти Россию по экспорту нефти. Поэтому США было бы интересно выйти на рынок Беларуси с учетом особой транзитной роли страны.





Однако с поставками в Беларусь американской нефти пока имеются сложности. В отношении Беларуси до сих пор действуют американские санкции. Белорусским нефтяным компаниям нельзя заключать с американскими поставщиками контракты на покупку нефти. Но даже если покупать американскую нефть у посредников, она, скорее всего, окажется дороже российской. Да и белорусские НПЗ рассчитаны в основном на переработку российской нефти марки Urals. Даже при покупке альтернативной нефти ее придется разбавлять российской.





Как Америка может помочь Беларуси с нефтью?





Глеб Шутов выделяет три сценария американской помощи Беларуси и оценивает их реальность.





Нефть в обмен на демократию





Этот сценарий наименее вероятен. Руководство страны идет на уступки США. Вашингтон в ответ инвестирует в модернизацию белорусских НПЗ и поставляет в Беларусь нефть через польскую ветку «Дружбы» и клайпедский порт.





Реверсные поставки по украинскому сценарию





Более реалистичный сценарий. США покупают нефть и газ у России и через территорию Польши поставляют углеводороды Беларуси. По такой схеме Украина через посредников покупает российский газ. Выходит, по разным оценкам, на 20-25% дороже, чем покупать напрямую. В рамках этого сценария было бы лучше, чтобы США субсидировали потери белорусского бюджета от разницы между реверсной нефтью и прямыми закупками у России.





Еще один аргумент в переговорах с Москвой





Наиболее вероятный сценарий. Беларусь не идет на существенные уступки требованиям США по вопросам прав человека и демократизации. Санкции в отношении Беларуси сохраняются. Возможная покупка нефти у США используется Минском в переговорах с Россией. Москва не особо верит в альтернативную нефть для Беларуси. Поэтому реализация этого сценария требует, чтобы у Беларуси были более весомые результаты в диверсификации нефтяных поставок, чем разовые закупки партий нефти у Норвегии или Азербайджана.





По прогнозам Глеба Шутова, основной раунд переговоров между Беларусью и Россией состоится не раньше марта. Стороны договорились о поставках газа только на январь и февраль 2020 года. Российской стороне выгодно подождать до марта и договариваться с Минском о поставках нефти и газа в одном пакете, так как при таком варианте можно добиться более значимых уступок со стороны Беларуси.





За оставшийся месяц Беларусь должна продемонстрировать серьезность намерений по диверсификации нефтяных поставок, готовность покупать альтернативную нефть на постоянной основе, а не только в период очередного спора с Россией.





«В феврале Беларусь должна подписать если не контракт, то хотя бы протокол о намерениях. Наиболее вероятным вариантом будет контракт на поставку американской нефти через Польшу. И тогда можно рассчитывать не только на перманентную диверсификацию источников нефти, но и на более значимые уступки со стороны России», — прогнозирует автор комментария.