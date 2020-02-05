Государство продает долю в "Минскгражданпроекте"

Рамочные условия конкурса будут предусматривать инвестирование в развитие организации, обеспечение социальных гарантий работникам, создание новых рабочих мест, сохранение профиля деятельности на определенный срок. Окончательные условия продажи будут сформированы с учетом предложений заинтересованных инвесторов.





Не исключено, что госпакетом «Минскгражданпроекта» заинтересуются китайские подрядные организации, с которыми у института налажены отношения.





Финансовая отчетность проектного института говорит о том, что в 2018 году он смог увеличить выручку на 12%, до 7,3 млн рублей. При этом прибыль выросла до 74 тыс. рублей с 4 тыс. годом ранее.





По итогам 2018 года организация выплатила дивиденды в размере 12 копеек за акцию. Таким образом, в бюджет поступило 1189 рублей. Очевидно, что с точки зрения доходности этот актив не очень интересен государству.