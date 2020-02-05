Государство продает долю в "Минскгражданпроекте"
Минский облисполком намерен продать в этом году по конкурсу госпакет ОАО «Минскгражданпроект». Сообщается, что сейчас государству принадлежит 24,99% УФ этого акционерного общества. Балансовая стоимость предлагаемых к продаже 9914 акций — 775,5 тыс. рублей.
Рамочные условия конкурса будут предусматривать инвестирование в развитие организации, обеспечение социальных гарантий работникам, создание новых рабочих мест, сохранение профиля деятельности на определенный срок. Окончательные условия продажи будут сформированы с учетом предложений заинтересованных инвесторов.
Не исключено, что госпакетом «Минскгражданпроекта» заинтересуются китайские подрядные организации, с которыми у института налажены отношения.
Финансовая отчетность проектного института говорит о том, что в 2018 году он смог увеличить выручку на 12%, до 7,3 млн рублей. При этом прибыль выросла до 74 тыс. рублей с 4 тыс. годом ранее.
По итогам 2018 года организация выплатила дивиденды в размере 12 копеек за акцию. Таким образом, в бюджет поступило 1189 рублей. Очевидно, что с точки зрения доходности этот актив не очень интересен государству.
08:48 05/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.