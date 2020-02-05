На некоторых заправках "Лукойла" вводят ограничения на продажу топлива
На ряде региональных заправок "Лукойла" введены ограничения на покупку топлива.
Об этом порталу TUT.by сообщили читатели и подтвердили на некоторых АЗС.
На АЗС №21 "Лукойла" Бресте в рассказали, что дизельное топливо продается не более 100 литров в одни руки. Причем ограничение введено и для легкового, и для грузового транспорта. Введение норматива объяснили тем, что топлива не хватает на все заправки.
Такую же информацию TUT.by сообщили на АЗС №22 "Лукойла" в Бресте, а также на заправке №17 в Барановичах.
Однако на заправках "Лукойла" в Минске, Бобруйске, Гродно, Солигорске и Витебске информацию об ограничениях опровергли.
По неподтвержденной информации, белорусские НПЗ в Мозыре и Новополоцке отказывают в поставках топлива тем сетям АЗС, которыми владеют российские нефтяные компании. Напомним, что с 1 января российские компании "Лукойл", "Роснефть", "Газпром нефть" и "Татнефть" отказались поставлять нефть в Беларусь без премии.
08:42 05/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.