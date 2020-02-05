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Почти во всех крупных городах Беларуси в 2019 году выросли цены на квартиры

В начале 2019 года сложилось впечатление, что ажиотаж на рынках жилья белорусских городов пошел на спад, но благодаря ударному IV кварталу спрос сумел удержаться на уровне прошлых лет. Как и в Минске, в регионах преобладала положительная динамика цен на квартиры, пишет Realt.by.

Почти во всех крупных городах Беларуси в 2019 году выросли цены на квартиры
По сравнению с очень результативным прошлым годом спрос на квартиры в белорусских городах изменился крайне незначительно. О небольшом снижении в Минске (-1%) мы уже писали, а в областных центрах сделок заключили на 2% меньше. Что касается других крупных городов Беларуси, то для них 2019 год оказался самым результативным за многолетнюю историю наблюдений — общее число сделок превысило прошлогодний показатель на 4%.

В трёх городах изменение покупательской активности было особенно заметным. Так, в Гродно «недосчитались» сразу 16% сделок, зато в Орше и Молодечно был отмечен внушительный рост продаж на 13% и 20% соответственно.

Отдельно стоит отметить, что почти повсеместно конец года выдался по-настоящему ударным. Импульс всей жилищной сфере придало снижение ставок по кредитам — в целом по стране в IV квартале зафиксировали на четверть больше сделок, чем годом ранее, а в ряде городов рост спроса в годовом выражении достигал 40−60%.

Самая дорогая квартира, проданная в регионах в последнем квартале 2019 года, находилась в Бресте. Это 3-комнатная квартира площадью 89 квадратных метров, которую продали за 144 тысячи долларов. К слову, в городе над Бугом находились 8 из 10 самых дорогих квартир, проданных вне Минска и его пригородов.

В структуре спроса в городах Беларуси традиционно преобладали 2-комнатные квартиры. В Лиде, Бобруйске и Борисове их доля достигала 45−50% от числа всех сделок.

В Гродно и Бресте каждая третья проданная на «вторичке» квартира располагалась в домах не старше 10 лет. Для сравнения — в Орше, Солигорске и Новополоцке таковых было не более 6%.


Рост цен достигал 9% за год


По итогам 2019 года квартиры подорожали практически во всех городах Беларуси. Максимальные темпы роста по итогам года были отмечены в Солигорске и Лиде (+9%), которые по этому показателю сумели обойти даже столицу. Среди областных центров выделяются Брест, Гродно и Могилев (+6%). Небольшое снижение было зафиксировано лишь в Полоцке и Новополоцке.

Среди крупных городов Беларуси сменился «лидер» по дешевизне жилья. Долгое время самые низкие цены на квартиры были в Мозыре, но по итогам 2019 года его место занял Бобруйск.
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