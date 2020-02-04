







— Прежде всего это удовлетворение отложенного спроса, который формировался в кризисные 2014, 2015, 2016 года. Вторым фактором является доступность инструментов финансирования — кредиты и лизинг, когда многие бренды продавали до 60 % своих автомобилей в кредит или лизинг. В том числе является показателем, когда эти фининструменты сделали более доступным приобретение нового автомобиля, нежели с пробегом, — объяснил такую тенденцию С. Михневич.









По его словам, за прошлый год продажи авто премиум-класса в нашей стране выросли на 25 %. Чаще всего белорусы приобретают кроссоверы и внедорожники от немецких производителей и седаны из Швеции. Пик продаж люксовых автомобилей пришелся на конец 2019 года, когда импортеры решили устроить распродажу и ликвидацию складов.





Также он отметил, что в Беларуси растет спрос на электрокары. На сегодняшний день их в стране около полутысячи.



