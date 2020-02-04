Белорусская оборонка снижает зависимость от России

30 января новый директор минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Алексей Римашевский сообщил, что предприятие вынуждено диверсифицировать рынки экспорта и осваивать производство новых образцов техники. Получается это не так быстро. МЗКТ является одним из флагманов национального ВПК, и в прежние годы более 85% объемов продаж приходилось на российский рынок, куда предприятие поставляло колесные шасси для установки различного военного оборудования и систем вооружения. При этом в 2018 году произошло падение объемов продаж предприятия более чем на 13% (данные за 2019 год пока не обнародованы), пишет Belarus in focus.





31 января состоялась коллегия Госкомвоенпрома по результатам работы ведомства за 2019 год. Заявлено, что в минувшем году установлен рекорд по производству промышленной продукции (BYN 1,4 млрд). Экспорт продукции осуществлялся в 97 стран мира (на 21 страну больше, чем в 2018 году). На Россию пришлось 26% объема поставок, на прочие страны СНГ – 27%, на страны Азии и Ближнего Востока – 31%.









Очевидно, что рост ВПК Беларуси происходит за счет расширения географии поставок на новые рынки, а не благодаря развитию экономической кооперации с российскими контрагентами. Подобное развитие было прогнозируемым. В России принято политическое принципиальное решение о сокращении или полной ликвидации зависимости от внешних поставок для нужд обороны. Кроме того, ряд предприятий российского ВПК находятся в тяжелой финансовой ситуации, и их дальнейшее существование всецело зависит от поддержки российского правительства.





В целом отечественный ВПК справляется с задачей диверсификации рынков сбыта своей продукции. Но на уровне отдельных предприятий, производящих уникальную продукцию с характеристиками именно для российского рынка, могут и будут проявляться негативные последствия снижения поставок в Россию. Таким образом, и вопрос финансового состояния крупнейших предприятий беларуского ВПК, и диверсификация рынков сбыта останутся актуальными для Госкомвоенпрома на обозримую перспективу.



