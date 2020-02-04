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Скупочные цены на драгметаллы вырастут с 5 февраля

Министерство финансов постановлением №1 от 28 января увеличило цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц

Об этом сообщает Национальный правовой интернет-портал.

В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составили:

платина – 950 – Br53,38 (ранее Br50,82);

золото: 

375 – Br33,24 (ранее Br31,95); 
500 – Br44,33 (ранее Br42,60); 
583, 585 – Br51,86 (ранее Br49,84); 
750 – Br66,49(ранее Br63,90); 
900 – Br79,79 (ранее Br76,68); 
916 – Br81,20 (ранее Br78,04); 
950 – Br84,22 (ранее Br80,94); 
958 – Br84,93 (ранее Br81,62);

серебро: 

750 – Br0,77; 
800 – Br0,82; 
875 – Br0,89 (ранее Br0,90); 
916 – Br0,93 (ранее Br0,94); 
925 – Br0,94 (ранее Br0,95); 
960 – Br0,98 (ранее Br0,99).
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