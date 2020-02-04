С размахом! Сеть "Табакерка" стала в два раза больше "Белсоюзпечати"
Компания «Энерго-Оил» расширила свою сеть торговых точек до 2,3 тыс. В основном это киоски. Напомним, что сеть называется «Табакерка», а основа ассортимента — табачные изделия.
За январь в Торговый реестр внесено 111 точек сети. В то же время было исключено 6.
В любом случае «Табакерка» значительно обогнала по количеству торговых точек государственную сеть компании «Белсоюзпечать» (работает также под брендом «БелДрук»).
В реестре есть записи о 1340 точках «союзпечати», но из них только 1103 действующие. В 2019-м из числа работающих киосков были исключены 72.
Таким образом, «Табакерка» стала больше «Белсоюзпечати» более чем в два раза.
Источник: officelife
14:32 04/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.