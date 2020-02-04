



За январь в Торговый реестр внесено 111 точек сети. В то же время было исключено 6.





В любом случае «Табакерка» значительно обогнала по количеству торговых точек государственную сеть компании «Белсоюзпечать» (работает также под брендом «БелДрук»).





В реестре есть записи о 1340 точках «союзпечати», но из них только 1103 действующие. В 2019-м из числа работающих киосков были исключены 72.





Таким образом, «Табакерка» стала больше «Белсоюзпечати» более чем в два раза.