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С размахом! Сеть "Табакерка" стала в два раза больше "Белсоюзпечати"

Компания «Энерго-Оил» расширила свою сеть торговых точек до 2,3 тыс. В основном это киоски. Напомним, что сеть называется «Табакерка», а основа ассортимента — табачные изделия.


За январь в Торговый реестр внесено 111 точек сети. В то же время было исключено 6.

В любом случае «Табакерка» значительно обогнала по количеству торговых точек государственную сеть компании «Белсоюзпечать» (работает также под брендом «БелДрук»). 

В реестре есть записи о 1340 точках «союзпечати», но из них только 1103 действующие. В 2019-м из числа работающих киосков были исключены 72.

Таким образом, «Табакерка» стала больше «Белсоюзпечати» более чем в два раза.
Источник: officelife
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