Российский рубль отыграл вчерашние потери
Белорусский рубль незначительно укрепился к евро и доллару, но девальвировался к российскому рублю. Стоимость валютной корзины выросла сразу на 0,29%, а по итогам января был зафиксирован её рост всего на 0,15%.
Курс доллара опустился лишь на 0,0003 BYN до 2,1480 BYN/USD. Напомним, что за предыдущие шесть торговых сессий американец подорожал на 0,0353 BYN до максимума за 11,5 месяцев.
Кус евро упал на 0,0034 BYN до 2,3747 BYN/EUR. Евро за предыдущие шесть торгов подорожал на 0,0442 BYN до максимума почти за 10 месяцев.
Курс российского рубля подскочил на 0,0221 BYN до 3,3847 BYN/100 RUB и почти полностью отыграл вчерашнее падение.
Напомним, что вчера сотня российских рублей обвалилась на 0,0231 BYN до минимума за 49 дней, а за предыдущие 15 торгов прошли крайне неудачно для российского рубля — его курс рухнул на 0,1045 BYN.
Центробанк России
Сегодня российскому рублю удалось сбросить доллар и евро с двухмесячных максимумов. Банк России опустил официальный курс доллара на завтра на 47 копеек до 63,4342 российских рублей, а аналогичный курс евро на 67 копеек до 70,1265 российских рублей.
Источник: select.by
14:02 04/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.