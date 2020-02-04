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Президент ЕБРР приедет в Минск обсудить новые проекты

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти посетит Беларусь с официальным визитом 6-7 февраля

"В ходе поездки глава ЕБРР встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко, премьер-министром Сергеем Румасом, первым вице-премьером Дмитрием Крутым и председателем правления Национального банка Павлом Каллауром", - сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе банка.

В ходе визита Чакрабарти также представит нового странового директора ЕБРР в Беларуси Марину Петров.

Как сообщалось, ЕБРР в последние годы последовательно наращивает объем активных операций в Беларуси. В 2019 году профинансировал в Беларуси 24 проекта на рекордные 390 млн евро. 

С учетом привлеченных ЕБРР для белорусских проектов синдицированных кредитов на сумму 40 млн евро, общий объем кредитования в 2019 году составил 430 млн евро. В 2018 году ЕБРР профинансировал в Беларуси 21 проект на сумму более 360 млн евро.

С начала своей деятельности в республике в 1992 году ЕБРР профинансировал 130 проектов почти на 2,9 млрд евро.

В начале декабря 2019 года премьер-министр Беларуси Сергей Румас, встречаясь с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком, сообщил, что инвестиции банка в проекты в стране по итогам 2019 года могут составить рекордные 400 млн евро.


Ранее Румас заявлял, что Минск рассчитывает на увеличение ежегодного объема инвестиций ЕБРР в экономику страны до 500 млн евро.

В свою очередь руководство белорусского представительства ЕБРР отмечало, что для дальнейшего наращивания ежегодных инвестиций банка в Беларуси необходима реализация трансформационных проектов в госсекторе.

С 1 марта 2020 года в рамках плановой ротации представительство ЕБРР в Беларуси возглавит Марина Петров. Александр Пивоварский, который являлся главой представительства в Беларуси с 2016 года, далее продолжит свою профессиональную деятельность в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне.

Марина Петров в последнее время занимала должность заместителя главы ЕБРР в Украине, где отвечала за один из крупнейших проектных портфелей в истории ЕБРР, а также за сектора энергетики и инфраструктуры.
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