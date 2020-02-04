Президент ЕБРР приедет в Минск обсудить новые проекты

"В ходе поездки глава ЕБРР встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко, премьер-министром Сергеем Румасом, первым вице-премьером Дмитрием Крутым и председателем правления Национального банка Павлом Каллауром", - сообщили агентству " Интерфакс-Запад " в пресс-службе банка.





В ходе визита Чакрабарти также представит нового странового директора ЕБРР в Беларуси Марину Петров.





Как сообщалось, ЕБРР в последние годы последовательно наращивает объем активных операций в Беларуси. В 2019 году профинансировал в Беларуси 24 проекта на рекордные 390 млн евро.





С учетом привлеченных ЕБРР для белорусских проектов синдицированных кредитов на сумму 40 млн евро, общий объем кредитования в 2019 году составил 430 млн евро. В 2018 году ЕБРР профинансировал в Беларуси 21 проект на сумму более 360 млн евро.





С начала своей деятельности в республике в 1992 году ЕБРР профинансировал 130 проектов почти на 2,9 млрд евро.





В начале декабря 2019 года премьер-министр Беларуси Сергей Румас, встречаясь с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком, сообщил, что инвестиции банка в проекты в стране по итогам 2019 года могут составить рекордные 400 млн евро.









Ранее Румас заявлял, что Минск рассчитывает на увеличение ежегодного объема инвестиций ЕБРР в экономику страны до 500 млн евро.





В свою очередь руководство белорусского представительства ЕБРР отмечало, что для дальнейшего наращивания ежегодных инвестиций банка в Беларуси необходима реализация трансформационных проектов в госсекторе.





С 1 марта 2020 года в рамках плановой ротации представительство ЕБРР в Беларуси возглавит Марина Петров. Александр Пивоварский, который являлся главой представительства в Беларуси с 2016 года, далее продолжит свою профессиональную деятельность в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне.





Марина Петров в последнее время занимала должность заместителя главы ЕБРР в Украине, где отвечала за один из крупнейших проектных портфелей в истории ЕБРР, а также за сектора энергетики и инфраструктуры.