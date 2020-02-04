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"Такого в Беларуси еще не было": Лукашенко прокомментировал задержание директоров сахарных заводов

Александр Лукашенко прокомментировал сегодня журналистам задержание директоров сахарных заводов

В ближайшие дни Комитет госбезопасности подробно расскажет об этом деле, отметил он. 

"Такого в Беларуси еще не было, - заявил Александр Лукашенко. - Они создали в Москве "прокладку" - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов".
Источник: belta.by
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