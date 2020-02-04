"Такого в Беларуси еще не было": Лукашенко прокомментировал задержание директоров сахарных заводов
Александр Лукашенко прокомментировал сегодня журналистам задержание директоров сахарных заводов
В ближайшие дни Комитет госбезопасности подробно расскажет об этом деле, отметил он.
"Такого в Беларуси еще не было, - заявил Александр Лукашенко. - Они создали в Москве "прокладку" - торговый дом. Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками отдавали директорам заводов".
Источник: belta.by
11:34 04/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.