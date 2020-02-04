Угроза девальвации белорусского рубля из-за коронавируса становится все более реальной
Спрос на валюту со стороны населения и предприятий РБ растет, что может привести к росту курсов доллара и евро на БВФБ в случае обострения эпидемии в Китае.
Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля увеличилась за последнюю неделю января всего на 0,1%, но из-за резкого ослабления российского рубля в Москве курсы доллара и евро на Белорусской валютно-фондовой бирже увеличились за неделю на 1,2% и 1% соответственно.
При этом объем торгов валютами на БВФБ в среднем за день остался на довольно высоком уровне: 77,4 млн. рублей.
Более того, нетипичная ситуация сложилась и с рублевой ликвидностью в банках. На аукционе 29 января банки предложили для размещения на семидневные депозиты в Нацбанке всего 1,4 млрд. рублей, что оказалось меньше предложения 22 января, равного 1,46 млрд. рублей.
Все это указывает на обеспокоенность населения и предприятий Беларуси, которая выглядит весьма обоснованной, так как угроза девальвации белорусского рубля в связи с расширением эпидемии пневмонии увеличивается. Она привела к снижению цен на мировом рынке на нефть и на сырьевые товары, что может привести к падению белорусского экспорта.
Не решен и вопрос с поставками российской нефти. 26 января началась поставка норвежской нефти на новополоцкий НПЗ «Нафтан». Всего ее закуплено 86 тыс. тонн, и ее перевозка в РБ займет около двух недель.
Кроме того, в феврале российские нефтяные компании, входящие в группу «Сафмар», подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву, собираются поставить в РБ 250 тыс. тонн нефти.
И это пока все, хотя переговоры о покупке нефти вне России продолжаются. В частности, премьер-министр РБ Сергей Румас 30 января провел переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.
Стороны договорились только о том, что на текущей неделе Казахстан посетит делегация концерна «Белнефтехим».
Сергей Румас в Алматы встретился также с новым главой российского правительства Михаилом Мишустиным, и они договорились о новой встрече, на которой будут обсуждать проблемы в отношениях двух стран.
Но информации о новой встрече президентов РБ и РФ нет, а без них эти проблемы вряд ли удастся решить.
Таким образом, можно ожидать, что в том случае, если эпидемия будет расширяться, увеличится и обеспокоенность населения и предприятий РБ, что приведет к росту курсов евро и доллара на БВФБ.
В противном случае, что маловероятно, белорусский рубль может стабилизироваться или даже немного укрепиться.
Источник: select.by
10:23 04/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение