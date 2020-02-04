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Бел Рус

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Угроза девальвации белорусского рубля из-за коронавируса становится все более реальной

Спрос на валюту со стороны населения и предприятий РБ растет, что может привести к росту курсов доллара и евро на БВФБ в случае обострения эпидемии в Китае.


Стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля увеличилась за последнюю неделю января всего на 0,1%, но из-за резкого ослабления российского рубля в Москве курсы доллара и евро на Белорусской валютно-фондовой бирже увеличились за неделю на 1,2% и 1% соответственно. 

При этом объем торгов валютами на БВФБ в среднем за день остался на довольно высоком уровне: 77,4 млн. рублей.

Более того, нетипичная ситуация сложилась и с рублевой ликвидностью в банках. На аукционе 29 января банки предложили для размещения на семидневные депозиты в Нацбанке всего 1,4 млрд. рублей, что оказалось меньше предложения 22 января, равного 1,46 млрд. рублей.

Все это указывает на обеспокоенность населения и предприятий Беларуси, которая выглядит весьма обоснованной, так как угроза девальвации белорусского рубля в связи с расширением эпидемии пневмонии увеличивается. Она привела к снижению цен на мировом рынке на нефть и на сырьевые товары, что может привести к падению белорусского экспорта.

Не решен и вопрос с поставками российской нефти. 26 января началась поставка норвежской нефти на новополоцкий НПЗ «Нафтан». Всего ее закуплено 86 тыс. тонн, и ее перевозка в РБ займет около двух недель. 

Кроме того, в феврале российские нефтяные компании, входящие в группу «Сафмар», подконтрольные бизнесмену Михаилу Гуцериеву, собираются поставить в РБ 250 тыс. тонн нефти.

И это пока все, хотя переговоры о покупке нефти вне России продолжаются. В частности, премьер-министр РБ Сергей Румас 30 января провел переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. 

Стороны договорились только о том, что на текущей неделе Казахстан посетит делегация концерна «Белнефтехим».


Сергей Румас в Алматы встретился также с новым главой российского правительства Михаилом Мишустиным, и они договорились о новой встрече, на которой будут обсуждать проблемы в отношениях двух стран. 

Но информации о новой встрече президентов РБ и РФ нет, а без них эти проблемы вряд ли удастся решить.

Таким образом, можно ожидать, что в том случае, если эпидемия будет расширяться, увеличится и обеспокоенность населения и предприятий РБ, что приведет к росту курсов евро и доллара на БВФБ. 

В противном случае, что маловероятно, белорусский рубль может стабилизироваться или даже немного укрепиться.
Источник: select.by
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