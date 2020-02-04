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​Банк Дабрабыт назвали брендом года за белорусскоязычный ребрендинг

Банк Дабрабыт получил статус «Бренда года» за проведение ребрендинга в начале прошлого года. Банк первым среди бакнков в стране перешел на белорусскоязычное название и стал использовать родной язык в оформлении отделений и коммуникации.

Банк Дабрабыт получил премию «Бренд года 2019» в профессиональной номинации. Жюри конкурса высоко оценило проведенный ребрендинг. Кроме того, банк удостоился награды в категории «Банки и финансовые услуги».

До ребрендинга финансовое учреждение около 20 лет работало как Банк Москва-Минск. В начале 2019 года банк объявил о смене названия и новом позиционировании. Новый бренд обращен к национальной тематике. Логотип отсылает к белорусской символике, а слово «дабрабыт» означает благосостояние, материальный достаток и благополучие.

«Мы были первыми из банков, кто провел столь смелый ребрендинг. В его основе – национальные мотивы, белорусский язык, знаки богатства и энергии. И дело не только в смене названия и логотипа: новая философия и особое отношение к клиентам улучшили деятельность всего банка. И люди это заметили: за последний год мы выросли практически по всем направлениям, в том числе за счет высокого уровня доверия к бренду», – отмечают в Банке Дабрабыт.


Банк Дабрабыт – один из самых успешных банков в Беларуси. Основным акционером выступает Национальный банк (99,75% акций), а оставшийся пакет числится за Паритетбанком. 

Премия «Бренд года» проходит уже 19 лет. Победителей и призеров ежегодно определяют в более чем 150 категориях в профессиональной, потребительской и социальной номинациях.
Источник: myfin.by
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