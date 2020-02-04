+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Экспресс-доставка CDEK зашла в Беларусь

Представитель рынка экспресс-доставки России, компания CDEK, в ближайшее время запустит доставку товаров для белорусских интернет-магазинов.

Как сообщила представитель CDEK Дарья Левцова на конференции eRetailForum 2020, оператор уже открыл представительства в 15 городах Беларуси. Пока доставка осуществляется с привлечением сторонних курьерских служб без возможности оплатить товар наложенным платежом.

Компания уже получила почтовую лицензию и запустит в нашей стране полноценный сервис, где клиенты смогут оплачивать товар курьеру. В самое ближайшее время компания планирует создать собственную курьерскую службу и отказаться от услуг сторонних операторов.
Officelife.media
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК
Александр Волчанин
Президент победил.
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ
Игорь Драко
Друг Китай, партнер США и соседка Россия


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru