Оператор проекта — БПС-Сбербанк — не согласен с прекращением проекта и претензиями «Минсктранса».





«Потеря хотя бы одной банковской транзакции недопустима и стала бы чрезвычайным происшествием для банка с последующим детальным расследованием. Так, все случаи предполагаемой „потери транзакций“ во время пилотного проекта на трамваях после проверки оказались ситуациями запоздалой выгрузки транзакционных данных из валидаторов, которую допускали наши партнеры. Реальной потери банковских транзакций выявлено не было. Не возникало таких ситуаций и в минском метрополитене», — говорится в официальном сообщении БПС-Сбербанка.





В банке заверяют, что из системы не исчезло ни одной оплаты. Исключение подобных ситуаций — одно из ключевых требований тех же международных платежных систем для соответствия жестким критериям сертификации.





Запись транзакций из валидатора исчезнуть не может, так как хранится в энергонезависимой памяти. Таким образом, своевременный обмен данными обеспечивают транспортники, и это важный элемент корректной работы сервиса. Ведь если память валидатора переполнена, то он просто не будет принимать карточки к оплате. Сама же транзакция полностью безопасна: данные передаются в зашифрованном виде, как при расчете карточкой в магазине.









Напомним, что главная претензия «Минсктранса» к банку состоит в том, что в процессе эксплуатации системы бесконтактной оплаты банковскими картами обнаружилось, что система БПС-Сбербанка предполагает отложенное списывание платежей, которое ведет к финансовым убыткам транспортников из-за того, что число пассажиров и число реальных оплат не совпадает.





На это банк отвечает следующее:





Отложенная авторизация и правила агрегирования транспортных транзакций являются стандартными требованиями международной платежной системы Visa к обработке транспортных транзакций. Агрегирование позволяет объединить несколько поездок пассажира в одну оплату с сохранением деталей всех поездок. Они отображаются в личном кабинете пассажира. Безопасность решения обеспечивается сертификацией валидаторов и проверкой на соответствие международным требованиям стандарта PCI DSS всех вовлеченных систем БПС-Сбербанка и провайдера технического решения.



