Об этом сообщил во вторник журналистам казахстанский министр энергетики Нурлан Ногаев, передает ТАСС





«Наша позиция - диверсификация поставок, министерство занимается организацией политики. На сегодняшний день прорабатывается вопрос подписания соглашения о сотрудничестве в области нефти и нефтепродуктов. После подписания данного соглашения белорусская сторона имеет возможность приобретать у нас нефть. Мы на сегодняшний день как министерство организовываем им встречи с ресурсодержателями по их просьбе», - сказал он.





Ногаев не стал уточнять, с какими именно компаниями ведутся переговоры. «Мы не занимаемся поиском поставщиков - это коммерческий вопрос», - пояснил он.





Как отметил глава Минэнерго, в настоящее время соглашение о поставках нефти в Беларусь находится на согласовании в госорганах. Он также подтвердил журналистам, что на этой неделе Казахстан планирует посетить делегация концерна «Белнефтехим» для проведения переговоров по вопросу о поставках нефти.



