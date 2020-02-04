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Казахстан готовит встречу местных поставщиков нефти с делегацией Белнефтехима

Министерство энергетики Казахстана организует для белорусской стороны встречи с местными компаниями с целью переговоров о возможных поставках нефти в Беларусь.

Об этом сообщил во вторник журналистам казахстанский министр энергетики Нурлан Ногаев, передает ТАСС.

«Наша позиция - диверсификация поставок, министерство занимается организацией политики. На сегодняшний день прорабатывается вопрос подписания соглашения о сотрудничестве в области нефти и нефтепродуктов. После подписания данного соглашения белорусская сторона имеет возможность приобретать у нас нефть. Мы на сегодняшний день как министерство организовываем им встречи с ресурсодержателями по их просьбе», - сказал он.

Ногаев не стал уточнять, с какими именно компаниями ведутся переговоры. «Мы не занимаемся поиском поставщиков - это коммерческий вопрос», - пояснил он.

Как отметил глава Минэнерго, в настоящее время соглашение о поставках нефти в Беларусь находится на согласовании в госорганах. Он также подтвердил журналистам, что на этой неделе Казахстан планирует посетить делегация концерна «Белнефтехим» для проведения переговоров по вопросу о поставках нефти.
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