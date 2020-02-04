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Клиенты Белинвестбанка не могли снять деньги и расплатиться карточками. Что случилось?

Клиенты Белинвестбанка 3 февраля не смогли оплачивать товары и услуги карточками этого банка. Также у них не получалось войти в интернет-банкинг. Попытки дозвониться в колл-центр для многих заканчивались безрезультатно.

В комментарии порталу TUT.by сотрудники банка пояснили, что проблемы вызваны перебоями в работе сетевого оборудования Белинвестбанка.

"Временно недоступны каналы дистанционного банковского обслуживания. Проведение платежей от юридических лиц со стороны банка будет продлено сегодня на максимально возможное время", — заверили в банке.

Там уверяют, что делают все необходимое для восстановления работоспособности систем. О возобновлении работы банковских сервисов обещают сообщить дополнительно.

По состоянию на 19.00 3 февраля обслуживание клиентов было восстановлено. 
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