В комментарии порталу TUT.by сотрудники банка пояснили, что проблемы вызваны перебоями в работе сетевого оборудования Белинвестбанка.





"Временно недоступны каналы дистанционного банковского обслуживания. Проведение платежей от юридических лиц со стороны банка будет продлено сегодня на максимально возможное время", — заверили в банке.





Там уверяют, что делают все необходимое для восстановления работоспособности систем. О возобновлении работы банковских сервисов обещают сообщить дополнительно.





По состоянию на 19.00 3 февраля обслуживание клиентов было восстановлено.